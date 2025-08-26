X2Y2 (X2Y2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00213021 $ 0.00213021 $ 0.00213021 24 שעות נמוך $ 0.00234934 $ 0.00234934 $ 0.00234934 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00213021$ 0.00213021 $ 0.00213021 גבוה 24 שעות $ 0.00234934$ 0.00234934 $ 0.00234934 שיא כל הזמנים $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.26% שינוי מחיר (7D) +2.67% שינוי מחיר (7D) +2.67%

X2Y2 (X2Y2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00216019. במהלך 24 השעות האחרונות, X2Y2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00213021 לבין שיא של $ 0.00234934, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X2Y2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X2Y2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

X2Y2 (X2Y2) מידע שוק

שווי שוק $ 811.89K$ 811.89K $ 811.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M אספקת מחזור 377.61M 377.61M 377.61M אספקה כוללת 999,944,301.994302 999,944,301.994302 999,944,301.994302

שווי השוק הנוכחי של X2Y2 הוא $ 811.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X2Y2 הוא 377.61M, עם היצע כולל של 999944301.994302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.15M.