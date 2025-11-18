WrongCoin מחיר היום

מחיר WrongCoin (WRONG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WRONG ל USD הוא -- לכל WRONG.

WrongCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,625.93, עם היצע במחזור של 999.76M WRONG. ב‑24 השעות האחרונות, WRONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WRONG נע ב -- בשעה האחרונה ו -22.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WrongCoin (WRONG) מידע שוק

שווי שוק $ 5.63K$ 5.63K $ 5.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.63K$ 5.63K $ 5.63K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,756,516.80454 999,756,516.80454 999,756,516.80454

שווי השוק הנוכחי של WrongCoin הוא $ 5.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WRONG הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999756516.80454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.63K.