Wrapped USDM (WUSDM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.081 גבוה 24 שעות $ 1.082 שיא כל הזמנים $ 1.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.929612 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Wrapped USDM (WUSDM) המחיר בזמן אמת של הוא $1.081. במהלך 24 השעות האחרונות, WUSDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.081 לבין שיא של $ 1.082, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUSDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.929612.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUSDM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped USDM (WUSDM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.18M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M אספקת מחזור 1.09M אספקה כוללת 1,094,412.518131012

שווי השוק הנוכחי של Wrapped USDM הוא $ 1.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WUSDM הוא 1.09M, עם היצע כולל של 1094412.518131012. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.