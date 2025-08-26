Wrapped POL (WPOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.230329 $ 0.230329 $ 0.230329 24 שעות נמוך $ 0.254558 $ 0.254558 $ 0.254558 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.230329$ 0.230329 $ 0.230329 גבוה 24 שעות $ 0.254558$ 0.254558 $ 0.254558 שיא כל הזמנים $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 המחיר הנמוך ביותר $ 0.146875$ 0.146875 $ 0.146875 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -8.53% שינוי מחיר (7D) -7.69% שינוי מחיר (7D) -7.69%

Wrapped POL (WPOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.231719. במהלך 24 השעות האחרונות, WPOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.230329 לבין שיא של $ 0.254558, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WPOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.146875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WPOL השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped POL (WPOL) מידע שוק

שווי שוק $ 48.00M$ 48.00M $ 48.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.00M$ 48.00M $ 48.00M אספקת מחזור 207.17M 207.17M 207.17M אספקה כוללת 207,169,757.3859702 207,169,757.3859702 207,169,757.3859702

שווי השוק הנוכחי של Wrapped POL הוא $ 48.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WPOL הוא 207.17M, עם היצע כולל של 207169757.3859702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.00M.