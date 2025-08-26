עוד על WPOL

Wrapped POL

Wrapped POL מחיר (WPOL)

1 WPOL ל USDמחיר חי:

$0.231718
$0.231718
-8.80%1D
USD
Wrapped POL (WPOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:01:14 (UTC+8)

Wrapped POL (WPOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.230329
$ 0.230329
24 שעות נמוך
$ 0.254558
$ 0.254558
גבוה 24 שעות

$ 0.230329
$ 0.230329

$ 0.254558
$ 0.254558

$ 2.91
$ 2.91

$ 0.146875
$ 0.146875

+0.17%

-8.53%

-7.69%

-7.69%

Wrapped POL (WPOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.231719. במהלך 24 השעות האחרונות, WPOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.230329 לבין שיא של $ 0.254558, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WPOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.146875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WPOL השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped POL (WPOL) מידע שוק

$ 48.00M
$ 48.00M

--
--

$ 48.00M
$ 48.00M

207.17M
207.17M

207,169,757.3859702
207,169,757.3859702

שווי השוק הנוכחי של Wrapped POL הוא $ 48.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WPOL הוא 207.17M, עם היצע כולל של 207169757.3859702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.00M.

Wrapped POL (WPOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped POLל USDהיה $ -0.0216327117486295.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped POL ל USDהיה . $ -0.0059586309.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped POL ל USDהיה $ +0.0745833945.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped POLל USDהיה $ +0.001542995596638.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0216327117486295-8.53%
30 ימים$ -0.0059586309-2.57%
60 ימים$ +0.0745833945+32.19%
90 ימים$ +0.001542995596638+0.67%

מה זהWrapped POL (WPOL)

Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.

Wrapped POL (WPOL) משאב

האתר הרשמי

Wrapped POLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped POL (WPOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped POL (WPOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped POL.

בדוק את Wrapped POL תחזית המחיר עכשיו‏!

WPOL למטבעות מקומיים

Wrapped POL (WPOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped POL (WPOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WPOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped POL (WPOL)

כמה שווה Wrapped POL (WPOL) היום?
החי WPOLהמחיר ב USD הוא 0.231719 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WPOL ל USD?
המחיר הנוכחי של WPOL ל USD הוא $ 0.231719. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped POL?
שווי השוק של WPOL הוא $ 48.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WPOL?
ההיצע במחזור של WPOL הוא 207.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WPOL?
‏‏WPOL השיג מחיר שיא (ATH) של 2.91 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WPOL?
WPOL ‏‏רשם מחירATL של 0.146875 USD.
מהו נפח המסחר של WPOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WPOL הוא -- USD.
האם WPOL יעלה השנה?
WPOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WPOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:01:14 (UTC+8)

Wrapped POL (WPOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

