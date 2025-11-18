Wrapped DOR מחיר היום

מחיר Wrapped DOR (WDOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00298478, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WDOR ל USD הוא $ 0.00298478 לכל WDOR.

Wrapped DOR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,620, עם היצע במחזור של 25.00M WDOR. ב‑24 השעות האחרונות, WDOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00916377, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WDOR נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped DOR (WDOR) מידע שוק

שווי שוק $ 74.62K$ 74.62K $ 74.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.62K$ 74.62K $ 74.62K אספקת מחזור 25.00M 25.00M 25.00M אספקה כוללת 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped DOR הוא $ 74.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WDOR הוא 25.00M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.62K.