Wrapped CTC (WCTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.231709 גבוה 24 שעות $ 0.258406 שיא כל הזמנים $ 0.369622 המחיר הנמוך ביותר $ 0.186205 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.78% שינוי מחיר (1D) -9.61% שינוי מחיר (7D) -13.96%

Wrapped CTC (WCTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.233573. במהלך 24 השעות האחרונות, WCTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.231709 לבין שיא של $ 0.258406, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.369622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.186205.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCTC השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -9.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped CTC (WCTC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42M אספקת מחזור 6.11M אספקה כוללת 6,111,120.050089639

שווי השוק הנוכחי של Wrapped CTC הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WCTC הוא 6.11M, עם היצע כולל של 6111120.050089639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.