Wrapped CTC סֵמֶל

Wrapped CTC מחיר (WCTC)

לא רשום

1 WCTC ל USDמחיר חי:

$0.233573
$0.233573$0.233573
-9.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wrapped CTC (WCTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:23 (UTC+8)

Wrapped CTC (WCTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.231709
$ 0.231709$ 0.231709
24 שעות נמוך
$ 0.258406
$ 0.258406$ 0.258406
גבוה 24 שעות

$ 0.231709
$ 0.231709$ 0.231709

$ 0.258406
$ 0.258406$ 0.258406

$ 0.369622
$ 0.369622$ 0.369622

$ 0.186205
$ 0.186205$ 0.186205

-0.78%

-9.61%

-13.96%

-13.96%

Wrapped CTC (WCTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.233573. במהלך 24 השעות האחרונות, WCTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.231709 לבין שיא של $ 0.258406, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.369622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.186205.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCTC השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -9.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped CTC (WCTC) מידע שוק

$ 1.42M
$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

6.11M
6.11M 6.11M

6,111,120.050089639
6,111,120.050089639 6,111,120.050089639

שווי השוק הנוכחי של Wrapped CTC הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WCTC הוא 6.11M, עם היצע כולל של 6111120.050089639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.

Wrapped CTC (WCTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped CTCל USDהיה $ -0.0248337458220611.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped CTC ל USDהיה . $ -0.0612032266.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped CTC ל USDהיה $ -0.0291398200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped CTCל USDהיה $ -0.1048848206176761.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0248337458220611-9.61%
30 ימים$ -0.0612032266-26.20%
60 ימים$ -0.0291398200-12.47%
90 ימים$ -0.1048848206176761-30.98%

מה זהWrapped CTC (WCTC)

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wrapped CTC (WCTC) משאב

האתר הרשמי

Wrapped CTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped CTC (WCTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped CTC (WCTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped CTC.

בדוק את Wrapped CTC תחזית המחיר עכשיו‏!

WCTC למטבעות מקומיים

Wrapped CTC (WCTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped CTC (WCTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WCTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped CTC (WCTC)

כמה שווה Wrapped CTC (WCTC) היום?
החי WCTCהמחיר ב USD הוא 0.233573 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WCTC ל USD?
המחיר הנוכחי של WCTC ל USD הוא $ 0.233573. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped CTC?
שווי השוק של WCTC הוא $ 1.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WCTC?
ההיצע במחזור של WCTC הוא 6.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WCTC?
‏‏WCTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.369622 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WCTC?
WCTC ‏‏רשם מחירATL של 0.186205 USD.
מהו נפח המסחר של WCTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WCTC הוא -- USD.
האם WCTC יעלה השנה?
WCTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WCTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:23 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.