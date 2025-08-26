Wrapped A7A5 (WA7A5) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00894838 $ 0.00894838 $ 0.00894838 24 שעות נמוך $ 0.00937706 $ 0.00937706 $ 0.00937706 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00894838$ 0.00894838 $ 0.00894838 גבוה 24 שעות $ 0.00937706$ 0.00937706 $ 0.00937706 שיא כל הזמנים $ 0.01311115$ 0.01311115 $ 0.01311115 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) +2.77% שינוי מחיר (7D) -15.92% שינוי מחיר (7D) -15.92%

Wrapped A7A5 (WA7A5) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00927039. במהלך 24 השעות האחרונות, WA7A5 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00894838 לבין שיא של $ 0.00937706, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WA7A5השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01311115, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WA7A5 השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, +2.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped A7A5 (WA7A5) מידע שוק

שווי שוק $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M אספקת מחזור 375.79M 375.79M 375.79M אספקה כוללת 375,794,421.990724 375,794,421.990724 375,794,421.990724

שווי השוק הנוכחי של Wrapped A7A5 הוא $ 3.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WA7A5 הוא 375.79M, עם היצע כולל של 375794421.990724. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.48M.