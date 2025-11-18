WPAY מחיר היום

מחיר WPAY (WPAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.171118, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WPAY ל USD הוא $ 0.171118 לכל WPAY.

WPAY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,038,354, עם היצע במחזור של 11.92M WPAY. ב‑24 השעות האחרונות, WPAY סחר בין $ 0.169933 (נמוך) ל $ 0.171941 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.262798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04720244.

ביצועים לטווח קצר, WPAY נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -0.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WPAY (WPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.71B$ 1.71B $ 1.71B אספקת מחזור 11.92M 11.92M 11.92M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

