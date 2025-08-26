WOOF (WOOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001931 $ 0.00001931 $ 0.00001931 24 שעות נמוך $ 0.00002169 $ 0.00002169 $ 0.00002169 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001931$ 0.00001931 $ 0.00001931 גבוה 24 שעות $ 0.00002169$ 0.00002169 $ 0.00002169 שיא כל הזמנים $ 0.00545763$ 0.00545763 $ 0.00545763 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -7.08% שינוי מחיר (7D) +0.59% שינוי מחיר (7D) +0.59%

WOOF (WOOF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001961. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001931 לבין שיא של $ 0.00002169, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00545763, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOF השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -7.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WOOF (WOOF) מידע שוק

שווי שוק $ 351.89K$ 351.89K $ 351.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 351.89K$ 351.89K $ 351.89K אספקת מחזור 17.90B 17.90B 17.90B אספקה כוללת 17,902,999,424.0 17,902,999,424.0 17,902,999,424.0

שווי השוק הנוכחי של WOOF הוא $ 351.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOF הוא 17.90B, עם היצע כולל של 17902999424.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 351.89K.