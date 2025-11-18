WLF TOKEN מחיר היום

מחיר WLF TOKEN (WLF) בזמן אמת היום הוא $ 0.0012965, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WLF ל USD הוא $ 0.0012965 לכל WLF.

WLF TOKEN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,711,840, עם היצע במחזור של 2.86B WLF. ב‑24 השעות האחרונות, WLF סחר בין $ 0.00124892 (נמוך) ל $ 0.00130288 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0021434, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000412.

ביצועים לטווח קצר, WLF נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +2.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WLF TOKEN (WLF) מידע שוק

שווי שוק $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.93M$ 25.93M $ 25.93M אספקת מחזור 2.86B 2.86B 2.86B אספקה כוללת 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WLF TOKEN הוא $ 3.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WLF הוא 2.86B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.93M.