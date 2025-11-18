Will מחיר היום

מחיר Will (WILL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WILL ל USD הוא -- לכל WILL.

Will כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,025.51, עם היצע במחזור של 1.00B WILL. ב‑24 השעות האחרונות, WILL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WILL נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -3.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Will (WILL) מידע שוק

שווי שוק $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Will הוא $ 12.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WILL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.03K.