Wild Forest Token סֵמֶל

Wild Forest Token מחיר (WF)

לא רשום

1 WF ל USDמחיר חי:

$0.01154061
$0.01154061$0.01154061
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wild Forest Token (WF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:12:56 (UTC+8)

Wild Forest Token (WF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01083601
$ 0.01083601$ 0.01083601
24 שעות נמוך
$ 0.01277308
$ 0.01277308$ 0.01277308
גבוה 24 שעות

$ 0.01083601
$ 0.01083601$ 0.01083601

$ 0.01277308
$ 0.01277308$ 0.01277308

$ 0.079021
$ 0.079021$ 0.079021

$ 0.00217244
$ 0.00217244$ 0.00217244

+1.09%

-9.96%

-27.56%

-27.56%

Wild Forest Token (WF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01146861. במהלך 24 השעות האחרונות, WF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01083601 לבין שיא של $ 0.01277308, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.079021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00217244.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WF השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -9.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wild Forest Token (WF) מידע שוק

$ 580.77K
$ 580.77K$ 580.77K

--
----

$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M

50.77M
50.77M 50.77M

994,999,998.0000001
994,999,998.0000001 994,999,998.0000001

שווי השוק הנוכחי של Wild Forest Token הוא $ 580.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WF הוא 50.77M, עם היצע כולל של 994999998.0000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.38M.

Wild Forest Token (WF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wild Forest Tokenל USDהיה $ -0.00126887943695297.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWild Forest Token ל USDהיה . $ +0.0065807331.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWild Forest Token ל USDהיה $ +0.0433940078.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wild Forest Tokenל USDהיה $ +0.0076449648513326546.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00126887943695297-9.96%
30 ימים$ +0.0065807331+57.38%
60 ימים$ +0.0433940078+378.37%
90 ימים$ +0.0076449648513326546+199.94%

מה זהWild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wild Forest Token (WF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wild Forest Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wild Forest Token (WF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wild Forest Token (WF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wild Forest Token.

בדוק את Wild Forest Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WF למטבעות מקומיים

Wild Forest Token (WF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wild Forest Token (WF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wild Forest Token (WF)

כמה שווה Wild Forest Token (WF) היום?
החי WFהמחיר ב USD הוא 0.01146861 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WF ל USD?
המחיר הנוכחי של WF ל USD הוא $ 0.01146861. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wild Forest Token?
שווי השוק של WF הוא $ 580.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WF?
ההיצע במחזור של WF הוא 50.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WF?
‏‏WF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.079021 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WF?
WF ‏‏רשם מחירATL של 0.00217244 USD.
מהו נפח המסחר של WF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WF הוא -- USD.
האם WF יעלה השנה?
WF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
