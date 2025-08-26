Wild Forest Token (WF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01083601 גבוה 24 שעות $ 0.01277308 שיא כל הזמנים $ 0.079021 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00217244 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.09% שינוי מחיר (1D) -9.96% שינוי מחיר (7D) -27.56%

Wild Forest Token (WF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01146861. במהלך 24 השעות האחרונות, WF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01083601 לבין שיא של $ 0.01277308, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.079021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00217244.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WF השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -9.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wild Forest Token (WF) מידע שוק

שווי שוק $ 580.77K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.38M אספקת מחזור 50.77M אספקה כוללת 994,999,998.0000001

שווי השוק הנוכחי של Wild Forest Token הוא $ 580.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WF הוא 50.77M, עם היצע כולל של 994999998.0000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.38M.