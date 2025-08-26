Wigl (WIGL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.085383 גבוה 24 שעות $ 0.089927 שיא כל הזמנים $ 0.116832 המחיר הנמוך ביותר $ 0.058411 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -3.98% שינוי מחיר (7D) +0.53%

Wigl (WIGL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.086088. במהלך 24 השעות האחרונות, WIGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.085383 לבין שיא של $ 0.089927, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116832, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.058411.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIGL השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wigl (WIGL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.77M אספקת מחזור 17.55M אספקה כוללת 253,090,262.0

שווי השוק הנוכחי של Wigl הוא $ 1.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIGL הוא 17.55M, עם היצע כולל של 253090262.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.77M.