עוד על WIFI

WIFI מידע על מחיר

WIFI מסמך לבן

WIFI אתר רשמי

WIFI טוקניומיקה

WIFI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WiFi Map סֵמֶל

WiFi Map מחיר (WIFI)

לא רשום

1 WIFI ל USDמחיר חי:

$0.00318887
$0.00318887$0.00318887
-20.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
WiFi Map (WIFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:11:42 (UTC+8)

WiFi Map (WIFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00315322
$ 0.00315322$ 0.00315322
24 שעות נמוך
$ 0.00401758
$ 0.00401758$ 0.00401758
גבוה 24 שעות

$ 0.00315322
$ 0.00315322$ 0.00315322

$ 0.00401758
$ 0.00401758$ 0.00401758

$ 0.499973
$ 0.499973$ 0.499973

$ 0.00297187
$ 0.00297187$ 0.00297187

+0.17%

-20.16%

-6.96%

-6.96%

WiFi Map (WIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00319233. במהלך 24 השעות האחרונות, WIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00315322 לבין שיא של $ 0.00401758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.499973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00297187.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIFI השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -20.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WiFi Map (WIFI) מידע שוק

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

589.21M
589.21M 589.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WiFi Map הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIFI הוא 589.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.19M.

WiFi Map (WIFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WiFi Mapל USDהיה $ -0.000806308586185133.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWiFi Map ל USDהיה . $ -0.0010079258.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWiFi Map ל USDהיה $ -0.0004350277.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WiFi Mapל USDהיה $ -0.0037119945290026315.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000806308586185133-20.16%
30 ימים$ -0.0010079258-31.57%
60 ימים$ -0.0004350277-13.62%
90 ימים$ -0.0037119945290026315-53.76%

מה זהWiFi Map (WIFI)

WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WiFi Map (WIFI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

WiFi Mapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WiFi Map (WIFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WiFi Map (WIFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WiFi Map.

בדוק את WiFi Map תחזית המחיר עכשיו‏!

WIFI למטבעות מקומיים

WiFi Map (WIFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WiFi Map (WIFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WiFi Map (WIFI)

כמה שווה WiFi Map (WIFI) היום?
החי WIFIהמחיר ב USD הוא 0.00319233 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIFI ל USD?
המחיר הנוכחי של WIFI ל USD הוא $ 0.00319233. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WiFi Map?
שווי השוק של WIFI הוא $ 1.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIFI?
ההיצע במחזור של WIFI הוא 589.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIFI?
‏‏WIFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.499973 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIFI?
WIFI ‏‏רשם מחירATL של 0.00297187 USD.
מהו נפח המסחר של WIFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIFI הוא -- USD.
האם WIFI יעלה השנה?
WIFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:11:42 (UTC+8)

WiFi Map (WIFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.