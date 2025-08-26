WiFi Map (WIFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00315322 $ 0.00315322 $ 0.00315322 24 שעות נמוך $ 0.00401758 $ 0.00401758 $ 0.00401758 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00315322$ 0.00315322 $ 0.00315322 גבוה 24 שעות $ 0.00401758$ 0.00401758 $ 0.00401758 שיא כל הזמנים $ 0.499973$ 0.499973 $ 0.499973 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00297187$ 0.00297187 $ 0.00297187 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -20.16% שינוי מחיר (7D) -6.96% שינוי מחיר (7D) -6.96%

WiFi Map (WIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00319233. במהלך 24 השעות האחרונות, WIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00315322 לבין שיא של $ 0.00401758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.499973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00297187.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIFI השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -20.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WiFi Map (WIFI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M אספקת מחזור 589.21M 589.21M 589.21M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WiFi Map הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIFI הוא 589.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.19M.