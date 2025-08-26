WIDI (WIDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0020472 $ 0.0020472 $ 0.0020472 24 שעות נמוך $ 0.00252889 $ 0.00252889 $ 0.00252889 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0020472$ 0.0020472 $ 0.0020472 גבוה 24 שעות $ 0.00252889$ 0.00252889 $ 0.00252889 שיא כל הזמנים $ 0.00475464$ 0.00475464 $ 0.00475464 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00141021$ 0.00141021 $ 0.00141021 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -15.83% שינוי מחיר (7D) -7.39% שינוי מחיר (7D) -7.39%

WIDI (WIDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00206839. במהלך 24 השעות האחרונות, WIDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0020472 לבין שיא של $ 0.00252889, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00475464, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141021.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIDI השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -15.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WIDI (WIDI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WIDI הוא $ 2.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIDI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.07M.