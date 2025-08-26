White Monster (WMSTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -4.71% שינוי מחיר (7D) -11.46%

White Monster (WMSTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WMSTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMSTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMSTER השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -4.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

White Monster (WMSTER) מידע שוק

שווי שוק $ 59.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.51K אספקת מחזור 799.98B אספקה כוללת 799,975,411,738.1162

שווי השוק הנוכחי של White Monster הוא $ 59.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WMSTER הוא 799.98B, עם היצע כולל של 799975411738.1162. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.51K.