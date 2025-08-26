עוד על WMSTER

WMSTER מידע על מחיר

WMSTER אתר רשמי

WMSTER טוקניומיקה

WMSTER תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

White Monster סֵמֶל

White Monster מחיר (WMSTER)

לא רשום

1 WMSTER ל USDמחיר חי:

--
----
-4.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
White Monster (WMSTER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:58:47 (UTC+8)

White Monster (WMSTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-4.71%

-11.46%

-11.46%

White Monster (WMSTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WMSTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMSTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMSTER השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -4.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

White Monster (WMSTER) מידע שוק

$ 59.51K
$ 59.51K$ 59.51K

--
----

$ 59.51K
$ 59.51K$ 59.51K

799.98B
799.98B 799.98B

799,975,411,738.1162
799,975,411,738.1162 799,975,411,738.1162

שווי השוק הנוכחי של White Monster הוא $ 59.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WMSTER הוא 799.98B, עם היצע כולל של 799975411738.1162. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.51K.

White Monster (WMSTER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של White Monsterל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhite Monster ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhite Monster ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של White Monsterל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.71%
30 ימים$ 0-8.85%
60 ימים$ 0+35.48%
90 ימים$ 0--

מה זהWhite Monster (WMSTER)

White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

White Monster (WMSTER) משאב

האתר הרשמי

White Monsterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה White Monster (WMSTER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות White Monster (WMSTER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור White Monster.

בדוק את White Monster תחזית המחיר עכשיו‏!

WMSTER למטבעות מקומיים

White Monster (WMSTER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של White Monster (WMSTER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WMSTER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על White Monster (WMSTER)

כמה שווה White Monster (WMSTER) היום?
החי WMSTERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WMSTER ל USD?
המחיר הנוכחי של WMSTER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של White Monster?
שווי השוק של WMSTER הוא $ 59.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WMSTER?
ההיצע במחזור של WMSTER הוא 799.98B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WMSTER?
‏‏WMSTER השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WMSTER?
WMSTER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WMSTER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WMSTER הוא -- USD.
האם WMSTER יעלה השנה?
WMSTER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WMSTER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:58:47 (UTC+8)

White Monster (WMSTER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.