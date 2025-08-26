עוד על WHISP

WHISP סֵמֶל

WHISP מחיר (WHISP)

לא רשום

1 WHISP ל USDמחיר חי:

$0.0001494
$0.0001494$0.0001494
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
WHISP (WHISP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:39:15 (UTC+8)

WHISP (WHISP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03690163
$ 0.03690163$ 0.03690163

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-5.59%

+1.26%

+1.26%

WHISP (WHISP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WHISP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHISPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03690163, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHISP השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -5.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WHISP (WHISP) מידע שוק

$ 149.26K
$ 149.26K$ 149.26K

--
----

$ 149.26K
$ 149.26K$ 149.26K

999.71M
999.71M 999.71M

999,705,404.880661
999,705,404.880661 999,705,404.880661

שווי השוק הנוכחי של WHISP הוא $ 149.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHISP הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999705404.880661. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.26K.

WHISP (WHISP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WHISPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWHISP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWHISP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WHISPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.59%
30 ימים$ 0-60.26%
60 ימים$ 0-72.93%
90 ימים$ 0--

מה זהWHISP (WHISP)

Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

WHISPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WHISP (WHISP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WHISP (WHISP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WHISP.

בדוק את WHISP תחזית המחיר עכשיו‏!

WHISP למטבעות מקומיים

WHISP (WHISP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WHISP (WHISP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHISP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WHISP (WHISP)

כמה שווה WHISP (WHISP) היום?
החי WHISPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHISP ל USD?
המחיר הנוכחי של WHISP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WHISP?
שווי השוק של WHISP הוא $ 149.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHISP?
ההיצע במחזור של WHISP הוא 999.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHISP?
‏‏WHISP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03690163 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHISP?
WHISP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WHISP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHISP הוא -- USD.
האם WHISP יעלה השנה?
WHISP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHISP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:39:15 (UTC+8)

