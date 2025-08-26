WHISP (WHISP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03690163$ 0.03690163 $ 0.03690163 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -5.59% שינוי מחיר (7D) +1.26% שינוי מחיר (7D) +1.26%

WHISP (WHISP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WHISP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHISPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03690163, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHISP השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -5.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WHISP (WHISP) מידע שוק

שווי שוק $ 149.26K$ 149.26K $ 149.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.26K$ 149.26K $ 149.26K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,705,404.880661 999,705,404.880661 999,705,404.880661

שווי השוק הנוכחי של WHISP הוא $ 149.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHISP הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999705404.880661. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.26K.