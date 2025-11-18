WHATRR מחיר היום

מחיר WHATRR (WHATRR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 17.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WHATRR ל USD הוא -- לכל WHATRR.

WHATRR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 271,284, עם היצע במחזור של 20.00B WHATRR. ב‑24 השעות האחרונות, WHATRR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WHATRR נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -16.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WHATRR (WHATRR) מידע שוק

שווי שוק $ 271.28K$ 271.28K $ 271.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 271.28K$ 271.28K $ 271.28K אספקת מחזור 20.00B 20.00B 20.00B אספקה כוללת 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029

שווי השוק הנוכחי של WHATRR הוא $ 271.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHATRR הוא 20.00B, עם היצע כולל של 19999746501.35029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.28K.