WHALE (WHALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.663232 גבוה 24 שעות $ 0.731993 שיא כל הזמנים $ 52.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -8.64% שינוי מחיר (7D) +0.30%

WHALE (WHALE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.666173. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.663232 לבין שיא של $ 0.731993, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALE השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WHALE (WHALE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.67M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.67M אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WHALE הוא $ 6.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALE הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.67M.