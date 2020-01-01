WHALE (WHALE) טוקנומיקה
WHALE (WHALE) מידע
WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture.
Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts.
Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management.
WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world.
Areas of focus include:
- Digital Art
- Digital Photography
- Digital Music
- Decentralised Gaming
- Metaverse
Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/
WHALE (WHALE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WHALE (WHALE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
WHALE (WHALE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של WHALE (WHALE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WHALE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WHALEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WHALEטוקניומיקה, חקרו אתWHALEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
