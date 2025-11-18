weldr מחיר היום

מחיר weldr (WLDR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WLDR ל USD הוא -- לכל WLDR.

weldr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,550.79, עם היצע במחזור של 100.00B WLDR. ב‑24 השעות האחרונות, WLDR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000404, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WLDR נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

weldr (WLDR) מידע שוק

שווי שוק $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של weldr הוא $ 11.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WLDR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.55K.