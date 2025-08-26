Web3 No Value (W3N) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -3.13% שינוי מחיר (7D) +6.23% שינוי מחיר (7D) +6.23%

Web3 No Value (W3N) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, W3N נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. W3Nהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, W3N השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Web3 No Value (W3N) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 215.44$ 215.44 $ 215.44 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.21K$ 41.21K $ 41.21K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2.1e+15 2.1e+15 2.1e+15

שווי השוק הנוכחי של Web3 No Value הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 215.44. ההיצע במחזור של W3N הוא 0.00, עם היצע כולל של 2.1e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.21K.