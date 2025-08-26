עוד על W3N

Web3 No Value סֵמֶל

Web3 No Value מחיר (W3N)

לא רשום

1 W3N ל USDמחיר חי:

$0.000000000019625
-3.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Web3 No Value (W3N) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:28:12 (UTC+8)

Web3 No Value (W3N) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.51%

-3.13%

+6.23%

+6.23%

Web3 No Value (W3N) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, W3N נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. W3Nהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, W3N השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Web3 No Value (W3N) מידע שוק

$ 0.00
$ 215.44
$ 41.21K
0.00
2.1e+15
שווי השוק הנוכחי של Web3 No Value הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 215.44. ההיצע במחזור של W3N הוא 0.00, עם היצע כולל של 2.1e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.21K.

Web3 No Value (W3N) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Web3 No Valueל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeb3 No Value ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeb3 No Value ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Web3 No Valueל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.13%
30 ימים$ 0+23.58%
60 ימים$ 0+94.96%
90 ימים$ 0--

מה זהWeb3 No Value (W3N)

W3N is the platform token of Web3 No Value platform, issued in the form of MeMeCoin

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Web3 No Value (W3N) משאב

האתר הרשמי

Web3 No Valueתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Web3 No Value (W3N) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Web3 No Value (W3N) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Web3 No Value.

בדוק את Web3 No Value תחזית המחיר עכשיו‏!

W3N למטבעות מקומיים

Web3 No Value (W3N) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Web3 No Value (W3N) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על W3N הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Web3 No Value (W3N)

כמה שווה Web3 No Value (W3N) היום?
החי W3Nהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי W3N ל USD?
המחיר הנוכחי של W3N ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Web3 No Value?
שווי השוק של W3N הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של W3N?
ההיצע במחזור של W3N הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של W3N?
‏‏W3N השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של W3N?
W3N ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של W3N?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור W3N הוא $ 215.44 USD.
האם W3N יעלה השנה?
W3N ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את W3N תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.