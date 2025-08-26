Waveform (WAVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00073126 גבוה 24 שעות $ 0.00087768 שיא כל הזמנים $ 0.0249053 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00032406 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.84% שינוי מחיר (1D) -10.66% שינוי מחיר (7D) -26.07%

Waveform (WAVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00074856. במהלך 24 השעות האחרונות, WAVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00073126 לבין שיא של $ 0.00087768, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0249053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00032406.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAVE השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -10.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waveform (WAVE) מידע שוק

שווי שוק $ 748.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 748.27K אספקת מחזור 999.61M אספקה כוללת 999,609,274.444512

שווי השוק הנוכחי של Waveform הוא $ 748.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAVE הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999609274.444512. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 748.27K.