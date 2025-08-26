Warena (RENA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00152057 $ 0.00152057 $ 0.00152057 24 שעות נמוך $ 0.00181175 $ 0.00181175 $ 0.00181175 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00152057$ 0.00152057 $ 0.00152057 גבוה 24 שעות $ 0.00181175$ 0.00181175 $ 0.00181175 שיא כל הזמנים $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.97% שינוי מחיר (1D) -10.57% שינוי מחיר (7D) +26.78% שינוי מחיר (7D) +26.78%

Warena (RENA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00154841. במהלך 24 השעות האחרונות, RENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00152057 לבין שיא של $ 0.00181175, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENA השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -10.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Warena (RENA) מידע שוק

שווי שוק $ 147.09K$ 147.09K $ 147.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.84K$ 154.84K $ 154.84K אספקת מחזור 94.99M 94.99M 94.99M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Warena הוא $ 147.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RENA הוא 94.99M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.84K.