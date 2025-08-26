Warena מחיר (RENA)
Warena (RENA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00154841. במהלך 24 השעות האחרונות, RENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00152057 לבין שיא של $ 0.00181175, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENA השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -10.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Warena הוא $ 147.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RENA הוא 94.99M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.84K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Warenaל USDהיה $ -0.000183085666565065.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarena ל USDהיה . $ +0.0013026603.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarena ל USDהיה $ +0.0014989460.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Warenaל USDהיה $ +0.000907215609859399.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000183085666565065
|-10.57%
|30 ימים
|$ +0.0013026603
|+84.13%
|60 ימים
|$ +0.0014989460
|+96.81%
|90 ימים
|$ +0.000907215609859399
|+141.49%
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
