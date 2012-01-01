Warena (RENA) טוקנומיקה
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game.
Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments.
The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
Warena (RENA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Warena (RENA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Warena (RENA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Warena (RENA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של RENA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות RENAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את RENAטוקניומיקה, חקרו אתRENAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.