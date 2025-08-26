wanETH (WANETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,334.34 24 שעות נמוך $ 4,773.42 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 4,972.09 המחיר הנמוך ביותר $ 894.33 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -8.40% שינוי מחיר (7D) -0.44%

wanETH (WANETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,371.99. במהלך 24 השעות האחרונות, WANETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,334.34 לבין שיא של $ 4,773.42, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,972.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 894.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WANETH השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

wanETH (WANETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M אספקת מחזור 308.19 אספקה כוללת 308.1862096072765

שווי השוק הנוכחי של wanETH הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WANETH הוא 308.19, עם היצע כולל של 308.1862096072765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.