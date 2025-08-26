Wam (WAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.194038$ 0.194038 $ 0.194038 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -3.14% שינוי מחיר (7D) -7.85% שינוי מחיר (7D) -7.85%

Wam (WAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.194038, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wam (WAM) מידע שוק

שווי שוק $ 636.05K$ 636.05K $ 636.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 936.09K$ 936.09K $ 936.09K אספקת מחזור 679.48M 679.48M 679.48M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wam הוא $ 636.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAM הוא 679.48M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 936.09K.