Wally (WALLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01545245$ 0.01545245 $ 0.01545245 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -4.83% שינוי מחיר (7D) +5.19% שינוי מחיר (7D) +5.19%

Wally (WALLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WALLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WALLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01545245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WALLY השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -4.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wally (WALLY) מידע שוק

שווי שוק $ 35.06K$ 35.06K $ 35.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.06K$ 35.06K $ 35.06K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,941,259.0 999,941,259.0 999,941,259.0

שווי השוק הנוכחי של Wally הוא $ 35.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WALLY הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999941259.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.06K.