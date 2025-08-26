WABBIT (WABBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00234934$ 0.00234934 $ 0.00234934 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.06% שינוי מחיר (7D) +7.06%

WABBIT (WABBIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WABBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WABBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00234934, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WABBIT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WABBIT (WABBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K אספקת מחזור 777.78M 777.78M 777.78M אספקה כוללת 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של WABBIT הוא $ 23.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WABBIT הוא 777.78M, עם היצע כולל של 777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.90K.