עוד על WAA

WAA מידע על מחיר

WAA אתר רשמי

WAA טוקניומיקה

WAA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WAA סֵמֶל

WAA מחיר (WAA)

לא רשום

1 WAA ל USDמחיר חי:

--
----
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
WAA (WAA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:56:31 (UTC+8)

WAA (WAA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130354
$ 0.00130354$ 0.00130354

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

-5.44%

+3.65%

+3.65%

WAA (WAA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00130354, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAA השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -5.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WAA (WAA) מידע שוק

$ 21.57K
$ 21.57K$ 21.57K

--
----

$ 21.57K
$ 21.57K$ 21.57K

999.49M
999.49M 999.49M

999,492,424.984893
999,492,424.984893 999,492,424.984893

שווי השוק הנוכחי של WAA הוא $ 21.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAA הוא 999.49M, עם היצע כולל של 999492424.984893. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.57K.

WAA (WAA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WAAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWAA ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWAA ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WAAל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.44%
30 ימים$ 0-56.59%
60 ימים$ 0-53.80%
90 ימים$ 0--

מה זהWAA (WAA)

AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: - IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains - SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all - WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions - Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WAA (WAA) משאב

האתר הרשמי

WAAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WAA (WAA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WAA (WAA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WAA.

בדוק את WAA תחזית המחיר עכשיו‏!

WAA למטבעות מקומיים

WAA (WAA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WAA (WAA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WAA (WAA)

כמה שווה WAA (WAA) היום?
החי WAAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAA ל USD?
המחיר הנוכחי של WAA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WAA?
שווי השוק של WAA הוא $ 21.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAA?
ההיצע במחזור של WAA הוא 999.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAA?
‏‏WAA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00130354 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAA?
WAA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WAA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAA הוא -- USD.
האם WAA יעלה השנה?
WAA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:56:31 (UTC+8)

WAA (WAA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.