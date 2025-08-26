WAA (WAA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00130354 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -5.44% שינוי מחיר (7D) +3.65%

WAA (WAA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00130354, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAA השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -5.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WAA (WAA) מידע שוק

שווי שוק $ 21.57K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.57K אספקת מחזור 999.49M אספקה כוללת 999,492,424.984893

שווי השוק הנוכחי של WAA הוא $ 21.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAA הוא 999.49M, עם היצע כולל של 999492424.984893. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.57K.