VUSD מחיר היום

מחיר VUSD (VUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.987417, עם שינוי של 1.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VUSD ל USD הוא $ 0.987417 לכל VUSD.

VUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,475,775, עם היצע במחזור של 1.49M VUSD. ב‑24 השעות האחרונות, VUSD סחר בין $ 0.972204 (נמוך) ל $ 1.002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.044, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.956466.

ביצועים לטווח קצר, VUSD נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו -1.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VUSD (VUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M אספקת מחזור 1.49M 1.49M 1.49M אספקה כוללת 1,493,780.168511996 1,493,780.168511996 1,493,780.168511996

