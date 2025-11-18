Vortex מחיר היום

מחיר Vortex (VORTEX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VORTEX ל USD הוא -- לכל VORTEX.

Vortex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,322.45, עם היצע במחזור של 10.00B VORTEX. ב‑24 השעות האחרונות, VORTEX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VORTEX נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -27.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vortex (VORTEX) מידע שוק

שווי שוק $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vortex הוא $ 10.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VORTEX הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.32K.