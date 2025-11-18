VOLT מחיר היום

מחיר VOLT (XVM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00187241, עם שינוי של 1.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XVM ל USD הוא $ 0.00187241 לכל XVM.

VOLT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,873,462, עם היצע במחזור של 999.86M XVM. ב‑24 השעות האחרונות, XVM סחר בין $ 0.00154428 (נמוך) ל $ 0.00203047 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.078437, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00145538.

ביצועים לטווח קצר, XVM נע ב +0.74% בשעה האחרונה ו -37.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VOLT (XVM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,863,158.304648 999,863,158.304648 999,863,158.304648

