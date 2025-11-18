Visual Workflow AI מחיר היום

מחיר Visual Workflow AI (FLOWAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001425, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLOWAI ל USD הוא $ 0.00001425 לכל FLOWAI.

Visual Workflow AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,555.84, עם היצע במחזור של 951.45M FLOWAI. ב‑24 השעות האחרונות, FLOWAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00014895, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001405.

ביצועים לטווח קצר, FLOWAI נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Visual Workflow AI (FLOWAI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K אספקת מחזור 951.45M 951.45M 951.45M אספקה כוללת 989,425,498.137019 989,425,498.137019 989,425,498.137019

שווי השוק הנוכחי של Visual Workflow AI הוא $ 13.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOWAI הוא 951.45M, עם היצע כולל של 989425498.137019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.10K.