עוד על VTF

VTF מידע על מחיר

VTF אתר רשמי

VTF טוקניומיקה

VTF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Virtuals Index סֵמֶל

Virtuals Index מחיר (VTF)

לא רשום

1 VTF ל USDמחיר חי:

$0.682056
$0.682056$0.682056
-10.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Virtuals Index (VTF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:32:48 (UTC+8)

Virtuals Index (VTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.661749
$ 0.661749$ 0.661749
24 שעות נמוך
$ 0.759124
$ 0.759124$ 0.759124
גבוה 24 שעות

$ 0.661749
$ 0.661749$ 0.661749

$ 0.759124
$ 0.759124$ 0.759124

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.292969
$ 0.292969$ 0.292969

+0.39%

-10.10%

-16.08%

-16.08%

Virtuals Index (VTF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.682056. במהלך 24 השעות האחרונות, VTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.661749 לבין שיא של $ 0.759124, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.292969.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTF השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -10.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virtuals Index (VTF) מידע שוק

$ 86.11K
$ 86.11K$ 86.11K

--
----

$ 86.11K
$ 86.11K$ 86.11K

126.24K
126.24K 126.24K

126,243.8250553527
126,243.8250553527 126,243.8250553527

שווי השוק הנוכחי של Virtuals Index הוא $ 86.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTF הוא 126.24K, עם היצע כולל של 126243.8250553527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.11K.

Virtuals Index (VTF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Virtuals Indexל USDהיה $ -0.076634390502747.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtuals Index ל USDהיה . $ -0.0724048823.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtuals Index ל USDהיה $ -0.1239821617.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Virtuals Indexל USDהיה $ -0.5902747500235288.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.076634390502747-10.10%
30 ימים$ -0.0724048823-10.61%
60 ימים$ -0.1239821617-18.17%
90 ימים$ -0.5902747500235288-46.39%

מה זהVirtuals Index (VTF)

Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Virtuals Index (VTF) משאב

האתר הרשמי

Virtuals Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Virtuals Index (VTF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Virtuals Index (VTF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Virtuals Index.

בדוק את Virtuals Index תחזית המחיר עכשיו‏!

VTF למטבעות מקומיים

Virtuals Index (VTF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Virtuals Index (VTF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VTF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Virtuals Index (VTF)

כמה שווה Virtuals Index (VTF) היום?
החי VTFהמחיר ב USD הוא 0.682056 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VTF ל USD?
המחיר הנוכחי של VTF ל USD הוא $ 0.682056. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Virtuals Index?
שווי השוק של VTF הוא $ 86.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VTF?
ההיצע במחזור של VTF הוא 126.24K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VTF?
‏‏VTF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.32 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VTF?
VTF ‏‏רשם מחירATL של 0.292969 USD.
מהו נפח המסחר של VTF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VTF הוא -- USD.
האם VTF יעלה השנה?
VTF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VTF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:32:48 (UTC+8)

Virtuals Index (VTF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.