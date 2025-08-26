Virtuals Index (VTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.661749 $ 0.661749 $ 0.661749 24 שעות נמוך $ 0.759124 $ 0.759124 $ 0.759124 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.661749$ 0.661749 $ 0.661749 גבוה 24 שעות $ 0.759124$ 0.759124 $ 0.759124 שיא כל הזמנים $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 המחיר הנמוך ביותר $ 0.292969$ 0.292969 $ 0.292969 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -10.10% שינוי מחיר (7D) -16.08% שינוי מחיר (7D) -16.08%

Virtuals Index (VTF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.682056. במהלך 24 השעות האחרונות, VTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.661749 לבין שיא של $ 0.759124, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.292969.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTF השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -10.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virtuals Index (VTF) מידע שוק

שווי שוק $ 86.11K$ 86.11K $ 86.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.11K$ 86.11K $ 86.11K אספקת מחזור 126.24K 126.24K 126.24K אספקה כוללת 126,243.8250553527 126,243.8250553527 126,243.8250553527

שווי השוק הנוכחי של Virtuals Index הוא $ 86.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTF הוא 126.24K, עם היצע כולל של 126243.8250553527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.11K.