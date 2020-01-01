Virtuals Index (VTF) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Virtuals Index (VTF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Virtuals Index (VTF) מידע

Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

אתר רשמי:
https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview

Virtuals Index (VTF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Virtuals Index (VTF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 87.88K
$ 87.88K$ 87.88K
ההיצע הכולל:
$ 129.80K
$ 129.80K$ 129.80K
אספקה במחזור:
$ 129.80K
$ 129.80K$ 129.80K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 87.88K
$ 87.88K$ 87.88K
שיא כל הזמנים:
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
שפל כל הזמנים:
$ 0.292969
$ 0.292969$ 0.292969
מחיר נוכחי:
$ 0.677009
$ 0.677009$ 0.677009

Virtuals Index (VTF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Virtuals Index (VTF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של VTF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות VTFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את VTFטוקניומיקה, חקרו אתVTFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

VTF חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן VTF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VTF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.