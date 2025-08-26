עוד על VIRTU

Virtu by Virtuals סֵמֶל

Virtu by Virtuals מחיר (VIRTU)

לא רשום

1 VIRTU ל USDמחיר חי:

$0.00019893
$0.00019893$0.00019893
-12.40%1D
mexc
USD
Virtu by Virtuals (VIRTU) טבלת מחירים חיה
Virtu by Virtuals (VIRTU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01073685
$ 0.01073685$ 0.01073685

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-12.21%

-13.83%

-13.83%

Virtu by Virtuals (VIRTU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIRTU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIRTUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01073685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIRTU השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -12.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virtu by Virtuals (VIRTU) מידע שוק

$ 199.39K
$ 199.39K$ 199.39K

--
----

$ 199.39K
$ 199.39K$ 199.39K

998.68M
998.68M 998.68M

998,684,587.416548
998,684,587.416548 998,684,587.416548

שווי השוק הנוכחי של Virtu by Virtuals הוא $ 199.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIRTU הוא 998.68M, עם היצע כולל של 998684587.416548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.39K.

Virtu by Virtuals (VIRTU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Virtu by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtu by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtu by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Virtu by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.21%
30 ימים$ 0-13.11%
60 ימים$ 0-23.89%
90 ימים$ 0--

מה זהVirtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

VIRTU למטבעות מקומיים

Virtu by Virtuals (VIRTU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Virtu by Virtuals (VIRTU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIRTU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Virtu by Virtuals (VIRTU)

כמה שווה Virtu by Virtuals (VIRTU) היום?
החי VIRTUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VIRTU ל USD?
המחיר הנוכחי של VIRTU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Virtu by Virtuals?
שווי השוק של VIRTU הוא $ 199.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VIRTU?
ההיצע במחזור של VIRTU הוא 998.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VIRTU?
‏‏VIRTU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01073685 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VIRTU?
VIRTU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VIRTU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VIRTU הוא -- USD.
האם VIRTU יעלה השנה?
VIRTU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VIRTU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.