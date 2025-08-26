Virgo (VIRGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00106836 $ 0.00106836 $ 0.00106836 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00106836$ 0.00106836 $ 0.00106836 שיא כל הזמנים $ 0.00780423$ 0.00780423 $ 0.00780423 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -11.47% שינוי מחיר (7D) +7.76% שינוי מחיר (7D) +7.76%

Virgo (VIRGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIRGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00106836, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIRGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00780423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIRGO השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -11.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virgo (VIRGO) מידע שוק

שווי שוק $ 899.46K$ 899.46K $ 899.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 899.46K$ 899.46K $ 899.46K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,993,237.540653 999,993,237.540653 999,993,237.540653

שווי השוק הנוכחי של Virgo הוא $ 899.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIRGO הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993237.540653. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 899.46K.