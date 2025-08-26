Victorum (VCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.285097$ 0.285097 $ 0.285097 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -0.45% שינוי מחיר (7D) -0.45%

Victorum (VCC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.285097, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCC השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Victorum (VCC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Victorum הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.21K. ההיצע במחזור של VCC הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.