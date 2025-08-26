Vibing Cat (VCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.116837 $ 0.116837 $ 0.116837 24 שעות נמוך $ 0.138001 $ 0.138001 $ 0.138001 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.116837$ 0.116837 $ 0.116837 גבוה 24 שעות $ 0.138001$ 0.138001 $ 0.138001 שיא כל הזמנים $ 21.47$ 21.47 $ 21.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.056815$ 0.056815 $ 0.056815 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.05% שינוי מחיר (1D) -14.17% שינוי מחיר (7D) +9.56% שינוי מחיר (7D) +9.56%

Vibing Cat (VCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.118433. במהלך 24 השעות האחרונות, VCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.116837 לבין שיא של $ 0.138001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056815.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCAT השתנה ב +1.05% במהלך השעה האחרונה, -14.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vibing Cat (VCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 144.80K$ 144.80K $ 144.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.80K$ 144.80K $ 144.80K אספקת מחזור 1.22M 1.22M 1.22M אספקה כוללת 1,222,584.510690634 1,222,584.510690634 1,222,584.510690634

שווי השוק הנוכחי של Vibing Cat הוא $ 144.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCAT הוא 1.22M, עם היצע כולל של 1222584.510690634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.80K.