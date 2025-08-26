עוד על VCAT

Vibing Cat סֵמֶל

Vibing Cat מחיר (VCAT)

לא רשום

1 VCAT ל USDמחיר חי:

$0.118433
$0.118433$0.118433
-14.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Vibing Cat (VCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:11:05 (UTC+8)

Vibing Cat (VCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.116837
$ 0.116837$ 0.116837
24 שעות נמוך
$ 0.138001
$ 0.138001$ 0.138001
גבוה 24 שעות

$ 0.116837
$ 0.116837$ 0.116837

$ 0.138001
$ 0.138001$ 0.138001

$ 21.47
$ 21.47$ 21.47

$ 0.056815
$ 0.056815$ 0.056815

+1.05%

-14.17%

+9.56%

+9.56%

Vibing Cat (VCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.118433. במהלך 24 השעות האחרונות, VCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.116837 לבין שיא של $ 0.138001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056815.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCAT השתנה ב +1.05% במהלך השעה האחרונה, -14.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vibing Cat (VCAT) מידע שוק

$ 144.80K
$ 144.80K$ 144.80K

$ 144.80K
$ 144.80K$ 144.80K

1.22M
1.22M 1.22M

1,222,584.510690634
1,222,584.510690634 1,222,584.510690634

שווי השוק הנוכחי של Vibing Cat הוא $ 144.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCAT הוא 1.22M, עם היצע כולל של 1222584.510690634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.80K.

Vibing Cat (VCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vibing Catל USDהיה $ -0.0195680037145545.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVibing Cat ל USDהיה . $ -0.0070461950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVibing Cat ל USDהיה $ -0.0044435232.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vibing Catל USDהיה $ +0.0038231814060377.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0195680037145545-14.17%
30 ימים$ -0.0070461950-5.94%
60 ימים$ -0.0044435232-3.75%
90 ימים$ +0.0038231814060377+3.34%

מה זהVibing Cat (VCAT)

The most famous cat on the internet is vibing on the Solana blockchain.

Vibing Cat (VCAT) משאב

האתר הרשמי

Vibing Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vibing Cat (VCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vibing Cat (VCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vibing Cat.

בדוק את Vibing Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

VCAT למטבעות מקומיים

Vibing Cat (VCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vibing Cat (VCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vibing Cat (VCAT)

כמה שווה Vibing Cat (VCAT) היום?
החי VCATהמחיר ב USD הוא 0.118433 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של VCAT ל USD הוא $ 0.118433. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vibing Cat?
שווי השוק של VCAT הוא $ 144.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VCAT?
ההיצע במחזור של VCAT הוא 1.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VCAT?
‏‏VCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 21.47 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VCAT?
VCAT ‏‏רשם מחירATL של 0.056815 USD.
מהו נפח המסחר של VCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VCAT הוא -- USD.
האם VCAT יעלה השנה?
VCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:11:05 (UTC+8)

