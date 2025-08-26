עוד על VERTAI

VERTAI מידע על מחיר

VERTAI מסמך לבן

VERTAI אתר רשמי

VERTAI טוקניומיקה

VERTAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vertical AI סֵמֶל

Vertical AI מחיר (VERTAI)

לא רשום

1 VERTAI ל USDמחיר חי:

$0.289383
$0.289383$0.289383
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vertical AI (VERTAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:58:30 (UTC+8)

Vertical AI (VERTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.285408
$ 0.285408$ 0.285408
24 שעות נמוך
$ 0.318596
$ 0.318596$ 0.318596
גבוה 24 שעות

$ 0.285408
$ 0.285408$ 0.285408

$ 0.318596
$ 0.318596$ 0.318596

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.014562
$ 0.014562$ 0.014562

-1.16%

-8.35%

-21.54%

-21.54%

Vertical AI (VERTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.289709. במהלך 24 השעות האחרונות, VERTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.285408 לבין שיא של $ 0.318596, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERTAI השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -8.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vertical AI (VERTAI) מידע שוק

$ 28.94M
$ 28.94M$ 28.94M

--
----

$ 28.94M
$ 28.94M$ 28.94M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vertical AI הוא $ 28.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERTAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.94M.

Vertical AI (VERTAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vertical AIל USDהיה $ -0.0264124620462372.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVertical AI ל USDהיה . $ +0.0521926407.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVertical AI ל USDהיה $ +0.2528570301.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vertical AIל USDהיה $ +0.008671491516183.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0264124620462372-8.35%
30 ימים$ +0.0521926407+18.02%
60 ימים$ +0.2528570301+87.28%
90 ימים$ +0.008671491516183+3.09%

מה זהVertical AI (VERTAI)

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vertical AI (VERTAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vertical AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vertical AI (VERTAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vertical AI (VERTAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vertical AI.

בדוק את Vertical AI תחזית המחיר עכשיו‏!

VERTAI למטבעות מקומיים

Vertical AI (VERTAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vertical AI (VERTAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VERTAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vertical AI (VERTAI)

כמה שווה Vertical AI (VERTAI) היום?
החי VERTAIהמחיר ב USD הוא 0.289709 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VERTAI ל USD?
המחיר הנוכחי של VERTAI ל USD הוא $ 0.289709. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vertical AI?
שווי השוק של VERTAI הוא $ 28.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VERTAI?
ההיצע במחזור של VERTAI הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VERTAI?
‏‏VERTAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VERTAI?
VERTAI ‏‏רשם מחירATL של 0.014562 USD.
מהו נפח המסחר של VERTAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VERTAI הוא -- USD.
האם VERTAI יעלה השנה?
VERTAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VERTAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:58:30 (UTC+8)

Vertical AI (VERTAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.