Vertical AI (VERTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.285408 $ 0.285408 $ 0.285408 24 שעות נמוך $ 0.318596 $ 0.318596 $ 0.318596 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.285408$ 0.285408 $ 0.285408 גבוה 24 שעות $ 0.318596$ 0.318596 $ 0.318596 שיא כל הזמנים $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.014562$ 0.014562 $ 0.014562 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -8.35% שינוי מחיר (7D) -21.54% שינוי מחיר (7D) -21.54%

Vertical AI (VERTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.289709. במהלך 24 השעות האחרונות, VERTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.285408 לבין שיא של $ 0.318596, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERTAI השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -8.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vertical AI (VERTAI) מידע שוק

שווי שוק $ 28.94M$ 28.94M $ 28.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.94M$ 28.94M $ 28.94M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vertical AI הוא $ 28.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERTAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.94M.