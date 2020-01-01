Vertical AI (VERTAI) טוקנומיקה

Vertical AI (VERTAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Vertical AI (VERTAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Vertical AI (VERTAI) מידע

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

https://www.verticalstudio.ai/
https://docs.verticalstudio.ai/

Vertical AI (VERTAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vertical AI (VERTAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

$ 29.19M
$ 100.00M
$ 100.00M
$ 29.19M
$ 1.14
$ 0.014562
$ 0.291925
Vertical AI (VERTAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Vertical AI (VERTAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של VERTAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות VERTAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את VERTAIטוקניומיקה, חקרו אתVERTAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

VERTAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן VERTAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VERTAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.