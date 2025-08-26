Vericore (SN70) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.538502 $ 0.538502 $ 0.538502 24 שעות נמוך $ 0.618097 $ 0.618097 $ 0.618097 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.538502$ 0.538502 $ 0.538502 גבוה 24 שעות $ 0.618097$ 0.618097 $ 0.618097 שיא כל הזמנים $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 המחיר הנמוך ביותר $ 0.538502$ 0.538502 $ 0.538502 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -10.68% שינוי מחיר (7D) -14.31% שינוי מחיר (7D) -14.31%

Vericore (SN70) המחיר בזמן אמת של הוא $0.542342. במהלך 24 השעות האחרונות, SN70 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.538502 לבין שיא של $ 0.618097, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN70השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.538502.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN70 השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -10.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vericore (SN70) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 2.10M 2.10M 2.10M אספקה כוללת 2,095,336.330268756 2,095,336.330268756 2,095,336.330268756

שווי השוק הנוכחי של Vericore הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN70 הוא 2.10M, עם היצע כולל של 2095336.330268756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.