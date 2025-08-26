Vector ETH (VETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3,977.41 $ 3,977.41 $ 3,977.41 24 שעות נמוך $ 4,397.23 $ 4,397.23 $ 4,397.23 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3,977.41$ 3,977.41 $ 3,977.41 גבוה 24 שעות $ 4,397.23$ 4,397.23 $ 4,397.23 שיא כל הזמנים $ 4,578.48$ 4,578.48 $ 4,578.48 המחיר הנמוך ביותר $ 1,584.91$ 1,584.91 $ 1,584.91 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -8.15% שינוי מחיר (7D) -1.39% שינוי מחיר (7D) -1.39%

Vector ETH (VETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,032.38. במהלך 24 השעות האחרונות, VETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,977.41 לבין שיא של $ 4,397.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,578.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,584.91.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VETH השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vector ETH (VETH) מידע שוק

שווי שוק $ 127.89K$ 127.89K $ 127.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.89K$ 127.89K $ 127.89K אספקת מחזור 31.72 31.72 31.72 אספקה כוללת 31.71562524207402 31.71562524207402 31.71562524207402

שווי השוק הנוכחי של Vector ETH הוא $ 127.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VETH הוא 31.72, עם היצע כולל של 31.71562524207402. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.89K.