Valyr מחיר היום

מחיר Valyr (VALYR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001748, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VALYR ל USD הוא $ 0.00001748 לכל VALYR.

Valyr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,858.81, עם היצע במחזור של 850.00M VALYR. ב‑24 השעות האחרונות, VALYR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02134732, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001637.

ביצועים לטווח קצר, VALYR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Valyr (VALYR) מידע שוק

שווי שוק $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K אספקת מחזור 850.00M 850.00M 850.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

