Utgard (UTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00606778$ 0.00606778 $ 0.00606778 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.00% שינוי מחיר (7D) -14.36% שינוי מחיר (7D) -14.36%

Utgard (UTG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00606778, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UTG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Utgard (UTG) מידע שוק

שווי שוק $ 30.71K$ 30.71K $ 30.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.19K$ 51.19K $ 51.19K אספקת מחזור 359.97M 359.97M 359.97M אספקה כוללת 599,968,320.0521308 599,968,320.0521308 599,968,320.0521308

שווי השוק הנוכחי של Utgard הוא $ 30.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UTG הוא 359.97M, עם היצע כולל של 599968320.0521308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.19K.