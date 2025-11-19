USX (USX) תחזית מחיר (USD)

קבל USX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה USX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות USX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של USX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה USX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) USX (USX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, USX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1 בשנת 2025. USX (USX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, USX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.05 בשנת 2026. USX (USX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של USX הוא $ 1.1025 עם 10.25% שיעור צמיחה. USX (USX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של USX הוא $ 1.1576 עם 15.76% שיעור צמיחה. USX (USX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של USX הוא $ 1.2155 עם 21.55% שיעור צמיחה. USX (USX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של USX הוא $ 1.2762 עם 27.63% שיעור צמיחה. USX (USX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של USX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0789. USX (USX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של USX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3863. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% הצג עוד לטווח קצר USX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0001 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0009 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0041 0.41% USX (USX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורUSXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. USX (USX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורUSX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0001 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. USX (USX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורUSX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0009 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. USX (USX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורUSX הוא $1.0041 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית USX מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 302.94M$ 302.94M $ 302.94M אספקת מחזור 302.83M 302.83M 302.83M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר USX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, USX יש כמות במעגל של 302.83M ושווי שוק כולל של $ 302.94M. צפה USX במחיר חי

USX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בUSXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלUSX הוא 1USD. היצע במחזור של USX(USX) הוא 302.83M USX , מה שמעניק לו שווי שוק של $302,941,492 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -0.000323 $ 1.007 $ 0.99999

7 ימים -0.00% $ -0.000029 $ 1.0027 $ 0.999801

30 ימים -0.02% $ -0.000253 $ 1.0027 $ 0.999801 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,USX הראה תנועת מחירים של $-0.000323 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,USX נסחר בשיא של $1.0027 ושפל של $0.999801 . נרשם שינוי במחיר של -0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתUSX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,USX חווה -0.02% שינוי, המשקף בערך $-0.000253 לערכו. זה מצביע על כך ש USX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך USX (USX) מודול חיזוי מחיר עובד? USX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של USXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךUSX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של USX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של USX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלUSX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלUSX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של USX.

מדוע USX חיזוי מחירים חשוב?

USX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם USX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, USX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של USX בחודש הבא? על פי USX (USX) כלי תחזית המחירים, המחיר USX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 USX בשנת 2026? המחיר של 1 USX (USX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, USX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של USX בשנת 2027? USX (USX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 USX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של USX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, USX (USX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של USX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, USX (USX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 USX בשנת 2030? המחיר של 1 USX (USX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, USX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי USX תחזית המחיר בשנת 2040? USX (USX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 USX עד שנת 2040. הירשם עכשיו