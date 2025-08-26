Useless Blockchain (USB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -11.11% שינוי מחיר (7D) +0.51% שינוי מחיר (7D) +0.51%

Useless Blockchain (USB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, USB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USB השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Useless Blockchain (USB) מידע שוק

שווי שוק $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,652,500.714732 999,652,500.714732 999,652,500.714732

שווי השוק הנוכחי של Useless Blockchain הוא $ 10.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USB הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999652500.714732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.98K.