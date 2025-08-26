USDX (USDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.624908 $ 0.624908 $ 0.624908 24 שעות נמוך $ 0.64989 $ 0.64989 $ 0.64989 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.624908$ 0.624908 $ 0.624908 גבוה 24 שעות $ 0.64989$ 0.64989 $ 0.64989 שיא כל הזמנים $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 המחיר הנמוך ביותר $ 0.100156$ 0.100156 $ 0.100156 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -0.92% שינוי מחיר (7D) -3.70% שינוי מחיר (7D) -3.70%

USDX (USDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.633722. במהלך 24 השעות האחרונות, USDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.624908 לבין שיא של $ 0.64989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100156.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDX השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -0.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDX (USDX) מידע שוק

שווי שוק $ 70.71M$ 70.71M $ 70.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.71M$ 70.71M $ 70.71M אספקת מחזור 111.57M 111.57M 111.57M אספקה כוללת 111,568,045.0 111,568,045.0 111,568,045.0

שווי השוק הנוכחי של USDX הוא $ 70.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDX הוא 111.57M, עם היצע כולל של 111568045.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.71M.