USDu מחיר היום

מחיר USDu (USDU) בזמן אמת היום הוא $ 0.999335, עם שינוי של 0.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDU ל USD הוא $ 0.999335 לכל USDU.

USDu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,437,028, עם היצע במחזור של 25.45M USDU. ב‑24 השעות האחרונות, USDU סחר בין $ 0.993013 (נמוך) ל $ 0.99991 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.018, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.987204.

ביצועים לטווח קצר, USDU נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

USDu (USDU) מידע שוק

שווי שוק $ 25.44M$ 25.44M $ 25.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.44M$ 25.44M $ 25.44M אספקת מחזור 25.45M 25.45M 25.45M אספקה כוללת 25,453,949.100454 25,453,949.100454 25,453,949.100454

